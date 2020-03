Vijftien Nederlanders die vanwege het coronavirus in een hotel op Tenerife in quarantaine zaten, zijn onderweg naar Nederland. Een groep van twaalf Nederlandse hotelgasten reist op een later moment naar huis, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond.

De Nederlanders zaten sinds vorige maand met honderden andere hotelgasten vast in het hotel, nadat één Italiaanse gast besmet bleek met het coronavirus.

"De ambassade heeft sinds het begin nauw contact gehouden met hen en de Spaanse autoriteiten", meldt het ministerie donderdag. "Die toonden zich dinsdag bereid om de Nederlanders onder bepaalde voorwaarden vervroegd uit het hotel te laten vertrekken."

Alle Nederlanders hebben, zoals afgesproken met de Spaanse autoriteiten, een gezondheidscheck gehad. Daaruit blijkt dat ze niet besmet zijn. Wel wordt de groep eenmaal thuis uit voorzorg gecontacteerd door de GGD. De vakantiegangers moeten veertien dagen lang hun gezondheid monitoren.

Reisorganisatie TUI heeft alle Nederlandse reizigers een vlucht naar huis aangeboden. Vijftien van hen maken er gebruik van, de rest gaat op eigen gelegenheid naar huis. De twaalf anderen zullen op korte termijn naar Nederland reizen.

De vijftien Nederlanders reizen met 132 Belgen naar België, waarna ze met bussen naar huis gaan.

Het allerlaatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.