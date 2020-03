Inmiddels zijn in Nederland meer dan tachtig mensen besmet met het coronavirus en heeft de ziekte COVID-19 een eerste leven geëist. Moeten we ons zorgen maken? In het kort: in deze fase is het cruciaal om de bron van de besmettingen op te sporen. Alleen dan kan een uitbraak van het coronavirus in Nederland ingedamd worden.

Natuurlijk is er reden tot zorg, begint viroloog Ab Osterhaus. "Dat is er altijd bij een nieuwe ziekte, wat bij het COVID-19-virus het geval is. Maar we moeten het niet overdrijven. Je moet je voorbereiden op het ergste, maar hopen op het beste."

Volgens Osterhaus hoeven we niet bang te zijn dat het coronavirus het land gaat ontregelen zoals in sommige andere landen het geval is. Dat komt door de voorbereidingen die in Nederland zijn getroffen.

Het lag namelijk in de lijn der verwachting dat het coronavirus zou opduiken in Nederland. De hulpdiensten konden zich goed voorbereiden op een uitbraak van het virus.

Dat het aantal besmette personen in een paar dagen tijd flink gestegen is, is dan ook niet onverwacht.



Directeur Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM zei donderdag dat de plotselinge stijging van het aantal besmettingen past bij dit soort uitbraken, waarbij je na een "initieel aarzelend begin plotseling een sterke toename van het aantal gevallen ziet".

Indamfase moet overbelasting in de zorg te voorkomen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt nauw samen met artsen, laboratoria en de GGD om het coronavirus te bestrijden. De zorg is vooral gericht op het voorkomen van een verdere verspreiding van het virus.

In deze fase is het cruciaal om de bron van de besmettingen op te sporen, zegt Van Dissel. Alleen dan kan de uitbraak van het coronavirus in Nederland ingedamd worden.

Door alle maatregelen lijkt verspreiding van het virus nog onder controle

Alle getroffen maatregelen zorgen er ook voor dat het virus zich minder snel verspreidt dan bijvoorbeeld de Mexicaanse griep in 2009. "We waren toen de controle over de verspreiding van het virus kwijt", zegt Osterhaus.

"Ik zeg niet dat dit nu niet weer kan gebeuren. Maar de bonus is nu dat we nog niet zeggen: laat de deur maar open, laat het virus zich maar verspreiden. Met alle voorzorgsmaatregelen in Nederland houden we het virus op een zekere manier nog onder controle."



De volgende fase waarin noodmaatregelen zoals het sluiten van scholen en het afgelasten van evenementen nodig zijn, dient zich pas aan als de GGD de bron van de besmetting niet langer kan achterhalen en het aantal risicogebieden - naast landen als China, Italië en Iran - verder toeneemt.

Voorzichtige geluiden over terugloop

Vanuit China klinken ondertussen al voorzichtige geluiden over het stabiliseren of teruglopen van de epidemie. Hoewel die speculaties kritisch benaderd moeten worden, is er volgens Osterhaus in absolute zin geen toename meer van het aantal besmettingen in Singapore.

De viroloog wijst er wel op dat dit in Europa nu nog niet het geval is. "Het virus gaat in Europa nog behoorlijk rond: er is nog niet echt een afnemende tendens. Maar het gunstigste scenario is dat het virus langzaamaan verdwijnt."

