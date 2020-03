Negenhonderd leden van het Groningse studentencorps Vindicat die momenteel in Noord-Italië aan het skiën zijn, keren vrijdag op eigen initiatief terug. Tijdens hun skireis werd het reisadvies in Noord-Italië vanwege het coronavirus aangescherpt.

"We hebben in aanloop naar de reis en tijdens de reis iedere dag contact gehad met de GGD, het RIVM en burgemeester Koen Schuiling. Hoewel zij ons niet hebben geadviseerd eerder terug te gaan, heb ik de beslissing genomen dat wel te doen", vertelt Vindicat-voorzitter Floris Hamann aan Dagblad van het Noorden.

Toen de studenten afgelopen zondag op vakantie gingen naar Sestriere in Noord-Italië waren ze wel geïnformeerd over mogelijke risico's van het coronavirus in de regio, zegt een woordvoerder van de GGD Groningen tegen NU.nl. De GGD en de studentenvereniging hielden wel elke dag contact over eventuele klachten bij studenten.

Twee dagen geleden werd het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken verscherpt voor heel Noord-Italië. "Dat veranderde de tendens. Hoewel er volgens de GGD en het RIVM geen medische reden is om eerder terug te gaan, heb ik besloten dat nu toch te doen. De belangrijkste reden is dat wij de zorgen bij onze leden, bij hun familie en de Groningers weg willen nemen. Dit voelt als de juiste beslissing", vertelt Hamann aan de krant.

De studenten zullen vrijdag per bus uit Italië vertrekken en komen naar verwachting zaterdag terug in Groningen. De GGD Groningen heeft laten weten de bussen op een niet nader te noemen locatie gefaseerd op te vangen. Daar zal de organisatie voorlichting geven, vragen beantwoorden en waar mogelijk mensen op het virus controleren. De details worden nog uitgewerkt.

