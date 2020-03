De verdubbeling van het aantal mensen in Nederland dat besmet is met het coronavirus is volgens RIVM-baas Jaap van Dissel "een bekend fenomeen bij alle uitbraken van infectieziektes". Van Dissel reageerde dinsdag na afloop van het Kamerdebat over de corona-aanpak op het bericht dat het aantal besmettingen fors is toegenomen van 38 naar 82 mensen.

Volgens Van Dissel is een "inhaalslag" gebruikelijk. "Bij dit soort uitbraken zie je altijd na een initieel aarzelend begin plotseling een sterke toename van het aantal gevallen."

Niet zozeer omdat de patiënten deze donderdag last hebben gekregen van zware griepklachten, maar omdat zij alerter zijn geworden over het ziektebeeld. "Dat gebeurt bij zorgmedewerkers, maar ook onder de bevolking."

Zo kan iemand met lichte keelklachten die net uit Italië is teruggekeerd zich in eerste instantie niet zo hebben beziggehouden met het coronavirus, maar na berichten over besmettingen in Nederland zich alsnog hebben gemeld bij de GGD.

'Indamfase' van virus is cruciaal

De kans dat het aantal besmettingen in Nederland zal toenemen in de komende dagen, is dan ook reëel. Volgens Van Dissel zal het in de komende periode belangrijk zijn om de herkomst van de besmetting op te kunnen sporen. In die fase kan de uitbraak nog worden ingedamd. "Zolang we dat kunnen, zijn we op de goede weg. Als dat verloren gaat, dan zullen we een andere aanpak moeten kiezen."

Maatregelen om besmettingen verder te voorkomen, hebben volgens Van Dissel dan geen nut meer. "Dan moet je ervoor zorgen dat onze zorgcapaciteit voldoende blijft om alle zieken in Nederland op te vangen, want we hebben maar een beperkt aantal ziekenhuisbedden en een beperkt aantal zorgverleners."

Kabinet komt nog niet met extra maatregelen

Wat minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) betreft is het op dit moment niet nodig om extra maatregelen te treffen. De toename van het aantal besmettingen valt nog in de zogenoemde indamfase. Dat houdt in dat mensen die beginnende keelklachten hebben of uit risicogebieden terugreizen in thuisisolatie moeten. Mensen met zwaardere klachten kunnen op die manier bij de GGD of ziekenhuizen terecht.

De volgende fase waarin noodmaatregelen nodig zijn, zoals het sluiten van scholen en het afgelasten van evenementen dient zich aan als de GGD de bron van de besmetting niet langer kan herleiden en het aantal risicogebieden, naast landen als China, Italië en Iran, verder zal toenemen.

Wanneer dat moment zich exact aandient, is volgens Bruins niet te zeggen. "De fases zijn niet hard te onderscheiden, het is een kader." De grootste uitdaging is dan om ervoor te zorgen dat de zorgsector genoeg mankracht, genoeg bedden en genoeg medische voorzieningen, als mondkapjes, heeft.

Het kabinet zei eerder deze week al te werken aan noodscenario's, maar wat die scenario's en noodmaatregelen dan zijn, wil het kabinet niet zeggen.

