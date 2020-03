Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opgelopen van 38 naar 82, zegt minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus.

Volgens minister Bruins gaat het om een "inhaalslag", omdat mensen bewuster zijn van het ziektebeeld en zich alsnog bij de zorgverleners hebben gemeld. De bewindsman zegt dat het gaat om "een stevige stijging" waar rekening mee is gehouden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt donderdagmiddag met meer informatie over de nieuwe besmettingen.

Eerder op de dag werd duidelijk dat medewerkers in verschillende ziekenhuizen besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft het virus waarschijnlijk opgelopen tijdens het verplegen van een patiënt. Dinsdag maakte het ziekenhuis bekend dat een patiënt met het COVID-19-virus geïsoleerd wordt verpleegd.



Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een medewerker besmet geraakt met het virus. Het betreft een arts-assistent, die in contact is gekomen met een besmette patiënt. Zowel de medewerker in Eindhoven als die in Den Bosch zit in thuisisolatie.

