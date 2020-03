Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opgelopen van 38 naar 82, zegt minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus.

Volgens minister Bruins gaat het om een "inhaalslag", omdat mensen bewuster zijn van het ziektebeeld en zich alsnog bij de zorgverleners hebben gemeld. De bewindsman zegt dat het gaat om "een stevige stijging" waar rekening mee is gehouden.

Voor het kabinet betekent dit niet dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. "We verwachten meer stijgingen." De toename valt nog in de zogenoemde "indamfase". Dat houdt in dat mensen die beginnende keelklachten hebben of uit risicogebieden terugreizen in thuisisolatie moeten. Mensen met zwaardere klachten kunnen op die manier bij de GGD terecht.

Een volgende fase waarin extra maatregelen nodig zijn, breekt aan als de GGD het aantal meldingen niet meer aankan en de lijst met risicogebieden langer wordt. Wat die maatregelen dan zijn, wil het kabinet niet zeggen.

Het RIVM laat weten dat 69 van de 82 besmette personen het virus in het buitenland hebben opgelopen of contact hebben gehad met patiënten die al eerder bekend waren. Bij de rest is de bron van de besmetting nog niet bekend en doet de GGD daar nog onderzoek naar. Twee van de nieuwe besmette personen zijn in het ziekenhuis opgenomen, de rest zit in thuisisolatie.

Nieuwe besmettingen in Eindhoven en Den Bosch

Eerder op de dag werd duidelijk dat medewerkers in verschillende ziekenhuizen besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft het virus waarschijnlijk opgelopen tijdens het verplegen van een patiënt. Dinsdag maakte het ziekenhuis bekend dat een patiënt met het COVID-19-virus geïsoleerd wordt verpleegd.



Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een medewerker besmet geraakt. Het gaat om een arts-assistent die in contact is gekomen met een besmette patiënt. Zowel de medewerker in Eindhoven als die in Den Bosch zit in thuisisolatie.

