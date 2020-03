Wereldwijd gaan op dit moment meer dan 290 miljoen kinderen niet naar school vanwege het coronavirus, meldt UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties voor onder meer onderwijs, in de nacht van woensdag op donderdag. In dertien landen zijn scholen inmiddels gesloten om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te houden.

In 22 landen, op drie verschillende continenten, zijn scholen gesloten of heeft de regering andere maatregelen genomen omtrent de scholen.

In onder meer China, Japan en Italië zijn alle scholen voorlopig gesloten. In nog eens negen landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, zijn scholen in bepaalde regio's dicht. Als ook die landen besluiten alle scholen te sluiten, komen mogelijk nog eens 180 miljoen kinderen thuis te zitten.

"Wij werken met landen samen om te kunnen verzekeren dat kinderen door kunnen gaan met leren", zegt de directeur van UNESCO, Audrey Azoulay. Volgens haar kan het recht van kinderen op onderwijs in gevaar komen als de huidige gezondheidscrisis te lang aanhoudt.

Op 10 maart komt UNESCO met onderwijsministers bijeen om over het coronavirus te overleggen en strategieën te bepalen zodat kinderen toch onderwijs kunnen krijgen. In China is een landelijk online onderwijsprogramma gestart, zodat kinderen ook thuis door kunnen blijven leren.

