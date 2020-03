De GGD Groningen stelt een plan op voor de terugkeer van ruim negenhonderd studenten van corps Vindicat die momenteel in Noord-Italië aan het skiën zijn. De groep besloot zondag toch op vakantie te gaan, ondanks de snelle verspreiding van het coronavirus in Italië.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verscherpte eerder deze week het advies voor reizen naar Noord-Italië. Niet-noodzakelijke reizen naar het gebied werden afgeraden om extra besmettingen met het coronavirus in Nederland te voorkomen. Voor de regio Piëmont, waar de studenten zijn, geldt de kleurcode oranje.

Rector Floris Hamann liet dinsdag aan het Dagblad van het Noorden weten "zich bewust te zijn van de serieuze situatie", maar geen enkele reden tot een voortijdige terugkeer van de studenten te zien.

"Wij hebben dagelijks contact met Vindicat in Sestriere", laat de GGD Groningen op Twitter weten. "De terugkeer van zo'n grote groep uit een coronarisicogebied levert veel vragen op."

RTL Nieuws meldt dat de GGD Groningen voor het vertrek van de studenten zijn zorgen over de trip heeft geuit. De Groningen gezondheidsdienst was woensdagavond niet bereikbaar voor vragen.

Skitrip Vindicat leidt tot verontwaardiging en Kamervragen

De skitrip van de leden van Vindicat leidde de afgelopen dagen op sociale media tot veel verontwaardiging en kritiek. De naam van de Groningse studentenclub was woensdag zelfs trending op Twitter. Vindicat was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Ook stelde de PVV-fractie in de Tweede Kamer de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen over de reis. De parlementariërs noemden de reis "zeer onverantwoord" gezien het dringende advies van het RIVM om een verblijf in Noord-Italië te vermijden.

De partij wil ook weten waarom er nog geen eenduidig preventiebeleid is als het gaat om studenten en universiteiten.

In Italië inmiddels meer dan duizend besmettingen vastgesteld

In Italië zijn inmiddels meer dan drieduizend besmettingsgevallen bekend. Er zijn al 107 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

De overheid heeft besloten de komende weken scholen, universiteiten en kinderopvangcentra dicht te houden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.