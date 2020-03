Alle sportevenementen in Italië die tot 3 april gepland zijn, worden zonder publiek afgewerkt. Dat heeft de Italiaanse regering woensdag besloten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Recentelijk werden al meerdere duels in de Serie A uitgesteld of achter gesloten deuren afgewerkt vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus, terwijl onder meer het olympisch kwalificatietoernooi voor de waterpolosters in Triëst niet doorging.

De uitspraak van de Italiaanse regering is vooral van toepassing op evenementen die in stadions, gymzalen of andere evenementenhallen worden gehouden. Over sporten die buiten worden afgewerkt, zoals wielrennen, zijn nog geen uitspraken gedaan.

Het is daarom nog altijd onzeker of er een streep gaat door de komende koersen in Italië. Door het besluit van de regering lijkt de kans echter klein dat de Strade Bianche (komende zaterdag), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) kunnen doorgaan.

Serie A-duels achter gesloten deuren

Alle geplande wedstrijden in de Serie A worden tot begin april in ieder geval achter gesloten deuren gespeeld. Er wordt ook geschoven in het speelschema, maar competitieorganisator Lega zal daar donderdag pas iets over bekendmaken.

Veel sportploegen wachten de beslissing over het wel of niet doorgaan van evenementen niet meer af en hebben besloten Italië voorlopig te mijden. Zo heeft de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma woensdag al besloten de Strade Bianche niet te rijden en schrapt Mitchelton-SCOTT zelfs alle koersen van de komende drie weken.

Italië is na China en Zuid-Korea het land met de meeste besmettingen met het COVID-19-virus. Op dit moment hebben in Italië ruim 2.700 mensen het virus onder de leden, terwijl er al meer dan honderd patiënten zijn overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.