De telefoonlijn voor mensen met vragen of opmerkingen over het coronavirus is de afgelopen vijf dagen ruim achtduizend keer gebeld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de capaciteit van het callcenter opgeschaald om wachtrijen te voorkomen, laat een woordvoerder woensdag aan NU.nl weten.

Het nummer 0800-13 51 is vanaf vrijdagmiddag operationeel. De piekmomenten waren vlak na de persconferentie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op zondag en maandagochtend, toen de nieuwe werkweek van start ging.

De meest gestelde vraag aan medewerkers van het callcenter is: ik ben ziek, kan dit het nieuwe coronavirus zijn? Op de tweede plek staat de vraag: wanneer heb je kans op het coronavirus? De derde plaats is voor de vraag: wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Omdat de identiteit van de bellers niet wordt geregistreerd, kan het ministerie niet zeggen of bepaalde leeftijdsgroepen of regio's oververtegenwoordigd zijn.

111 Video Vaccin coronavirus kan pas in zomer 2021 klaar zijn

Ook website van RIVM breekt records

De afgelopen week zochten overigens meer mensen online naar informatie. De website van het RIVM vestigde woensdag een bezoekersrecord, toen meer dan een miljoen mensen de site bezochten. Normaal gesproken bezoeken dagelijks 80.000 mensen de RIVM-site.

Het instituut biedt op de website actuele informatie over de ontwikkelingen rond het COVID-19-virus, welke symptomen en verloop het coronavirus heeft en hoe mensen besmetting kunnen voorkomen. Ook kunnen bezoekers vragen stellen.