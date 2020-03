De student die dinsdag in quarantaine ging in een universiteitsgebouw aan het Anna van Buerenplein in Den Haag blijkt niet besmet te zijn met het COVID-19-virus, meldt de Universiteit Leiden woensdagavond.

De student voelde zich ziek na zijn terugkeer uit Italië, waarna hij werd getest op het virus. Uit voorzorg werd hij in quarantaine geplaatst. Twee verschillende testen duiden er nu echter op dat hij niet besmet is.

In totaal zijn nu zeker 38 mensen in Nederland besmet. In Den Haag zijn tot op heden nog geen infectiegevallen gemeld.