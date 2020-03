De internationale wielerunie UCI gaat voorlopig geen wedstrijden afgelasten. Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus is het onbekend of een aantal koersen in Italië deze maand kan doorgaan.

Strade Bianche (zaterdag), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) staan op losse schroeven. Jumbo-Visma maakte woensdag al bekend niet aan de start van de Strade Bianche te verschijnen, Groupama-FDJ doet niet mee aan de eerste twee koersen en Mitchelton-SCOTT reist tot 22 maart helemaal niet naar Italië.

De Italiaanse regering heeft inmiddels besloten dat alle sportevenementen tot 3 april zonder publiek moeten worden gespeeld. Het is nog niet bekend wat dat betekent voor de wielerkoersen.

"Wij hebben besloten voorlopig niet over te gaan tot het annuleren van wielerevenementen", schrijft de UCI in een verklaring. "De verantwoordelijkheid voor het afgelasten van wedstrijden ligt bij de autoriteiten in de betrokken regio's. De hele wielerwereld zal zich bij hun beslissing moeten neerleggen."

Hoewel de wielerunie niet tot een afgelasting overgaat, worden wel maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo moet er voldoende afstand zijn tussen het publiek en de renners, wordt er bij de koersen extra gelet op hygiëne en mogen er niet te veel renners in één hotel zitten.

Het coronavirus is wereldwijd opgedoken, maar Italië is na China en Zuid-Korea het land met de meeste besmettingen. Op dit moment zijn in Italië ruim 2.700 personen besmet, terwijl er al meer dan 100 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

