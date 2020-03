Het aantal mensen in Italië dat is gestorven aan de gevolgen aan van het COVID-19-virus is binnen een dag gestegen van 79 naar 107. Tegelijkertijd is het aantal besmettingen met het coronavirus in dat land toegenomen van ruim 2.500 naar meer dan 3.000, zei de Italiaanse minister van Volksgezondheid woensdag tijdens een persconferentie.

De Italiaanse minister van Onderwijs Lucia Azzolina bevestigde dat alle scholen en universiteiten in heel Italië tot 15 maart dicht blijven in verband met de virusuitbraak. De regering hoopt zo verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder op woensdag vertelden overheidsbronnen persbureau Reuters al over de maatregel.

De virusuitbraak in Italië kwam bijna twee weken geleden aan het licht. Het virus dook in eerste instantie op in de Noord-Italiaanse regio Lombardije. Inmiddels zijn mensen in 20 van de 21 regio's besmet geraakt.

Premier Giuseppe Conte, die de persconferentie leidde, zei dat de gezondheidsdiensten mogelijk overbelast raken door het grote aantal besmette mensen in het land. Hij voegde daaraan toe dat de regering er alles aan zal doen om het virus te beheersen.