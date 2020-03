Na meerdere tests blijkt woensdag dat een patiënt in het Diakonessenhuis besmet is met het coronavirus. Daarmee zijn er nu drie bevestigde besmettingen in Utrecht. De testresultaten van een andere patiënt worden donderdag verdacht.

Beide patiënten liggen in isolatie in het ziekenhuis. Het ziekenhuis onderzoekt met wie de patiënten in het Diakonessenhuis in aanraking zijn geweest. De GGD onderzoekt daarnaast met wie de patiënten in de privésfeer contact hebben gehad.

Eén van de twee patiënten is op 28 februari opgenomen en lag bij een andere patiënt op de kamer. De laatstgenoemde patiënt is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Het Diakonessenhuis blijft open voor patiënten en bezoekers. "Alleen bezoekers die last hebben van koorts en/of verkoudheidsklachten én in de afgelopen veertien dagen in een gebied zijn geweest waar het virus heerst of direct contact hebben gehad met iemand die besmet is, vragen we niet op bezoek te gaan", aldus het ziekenhuis op de website.

Eerder werd het coronavirus geconstateerd bij een stel in Utrecht. Zij zitten in thuisisolatie.