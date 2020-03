Jumbo-Visma gaat zaterdag niet van start in de Italiaanse klassieker Strade Bianche. De Nederlandse wielerformatie wil geen risico nemen met het coronavirus. Ook de GP Industria, een kleinere koers in Italië, laat de ploeg dit weekend schieten.

Jumbo-Visma laat woensdag weten dat de beslissing is genomen op basis van medische adviezen en de aanbevelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Strade Bianche is zaterdag de eerste grote koers in Italië in maart. Later die maand staan in hetzelfde land ook nog de Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) op het programma. Jumbo-Visma meldt zich nog niet af voor deze koersen, maar acht de kans groot dat dat nog wel gaat gebeuren.

"We denken dat elk team dat naar Italië gaat, waarschijnlijk wordt verhinderd om daarna in een ander land te rijden. Onze focus moet liggen op het grootste deel van het seizoen en niet op een handvol wedstrijden", zo valt te lezen in de verklaring van de ploeg.

"We willen voorkomen dat we in het buitenland in quarantaine moeten", aldus algemeen directeur Richard Plugge. "We moeten naar het bredere plaatje kijken en de verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze renners, het personeel en de fans.

Het is überhaupt de vraag of Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo zullen doorgaan. Mauro Vegni, de organisator van de koersen, zei eerder woensdag al er sterk rekening mee te houden dat die koersen worden afgelast.

