Italië overweegt om alle scholen en universiteiten tot half maart te sluiten in verband met de uitbraak van het coronavirus, melden overheidsbronnen woensdag aan persbureau Reuters.

Het nieuws is nog niet door de Italiaanse regering bevestigd. Binnen "enkele uren" wordt een definitieve beslissing gemaakt.

Volgens lokale media gaat de sluiting van de scholen mogelijk donderdag al in. Met de maatregel zou de regering de snelle verspreiding van het coronavirus willen tegengaan.

Eerder op de dag werd bekend dat Italië, buiten Azië, het hardst is getroffen is door het coronavirus. In een dag steeg het dodental van 52 naar 79.

Op het moment zijn in Italië 2.500 mensen met het coronavirus besmet. Woensdagavond worden er nieuwe cijfers van het aantal besmettingen verwacht.

De Italiaanse regering sloot ruim een week geleden al scholen en universiteiten in de zwaarst getroffen regio's in Noord-Italië. Daarnaast werden er enkele steden in quarantaine geplaatst.