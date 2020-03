Ook de return tussen Napoli en Internazionale in de halve finales van het toernooi om de Coppa Italia van donderdagavond gaat niet door. De bekerwedstrijd is woensdag afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Dinsdag werd ook al de return tussen Juventus-AC Milan geschrapt. Die wedstrijd stond voor woensdagavond op het programma. Voor beide duels is nog geen nieuwe datum gevonden.

Napoli had op 12 februari de heenwedstrijd in Milaan met 0-1 gewonnen van Inter. AC Milan-Juventus eindigde een dag later in 1-1.

De finale van de Coppa Italia werd vorige week al verzet naar 20 mei. Op 13 mei worden namelijk vijf duels in de Serie A afgewerkt die ook waren uitgesteld vanwege het coronavirus. Het gaat om Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL en Sassuolo-Brescia.

Het is nog maar de vraag of er dit seizoen nog competitieduels worden gespeeld met publiek. De Italiaanse regering overweegt namelijk om alle resterende Serie A-duels af te werken zonder fans. "Het ziet ernaar uit dat we die maatregel moeten nemen", aldus Vincenzo Spadafora, de Italiaanse minister van Sport.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus en dat heeft gevolgen voor de sport. Eerder moest Internazionale al achter gesloten deuren spelen in de Europa League tegen Ludogorets. Het is ook maar de vraag of de Italiaanse wielerkoersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo deze maand kunnen doorgaan.

In het stadion van Napoli wordt geen enkel risico genomen met het oog op het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.