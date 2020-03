Mauro Vegni, de organisator Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, houdt er sterk rekening mee dat de Italiaanse klassiekers deze maand niet doorgaan. Hij hoopt wel dat de koersen naar andere data verschoven kunnen worden.

"Zoals we de afgelopen dagen al hebben gezegd, is het onze intentie om de koersen door te laten gaan en de mensen spektakel te bieden", zegt Vegni woensdag tegen het Italiaanse Tuttobiciweb.

"Maar de situatie met betrekking tot het coronavirus is duidelijk en de aanbevelingen die door de experts worden gedaan, laten weinig mogelijkheden over. Als de regering de aanbevelingen overneemt, moeten we de drie koersen afgelasten."

Vegni hoopt wel dat de wedstrijden op een ander moment kunnen plaatsvinden. "We zijn van plan om samen met de UCI nieuwe data te prikken voor de koersen, want we willen ze absoluut niet missen."

Afgelasting lijkt steeds waarschijnlijker

Het begint er steeds meer op te lijken dat de koersen in Italië inderdaad niet doorgaan. De regering zou alle sportevenementen een maand lang willen uitstellen, maar dat is dus nog niet bevestigd.

Eerder op de dag drongen artsen van diverse WorldTour-ploegen er bij de UCI op aan om een streep te zetten door de klassiekers. Bovendien heeft EF Pro Cycling de wielerbond gevraagd om zonder straf weg te mogen blijven.

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo staan gepland op respectievelijk 7 maart, 11 tot en met 17 maart en 21 maart.

