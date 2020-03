Er zijn vijftien nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Nederland. Daarmee komt het totale aantal besmettingen in het land op 38, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag.

Het RIVM meldt dat vier van de vijftien personen in het ziekenhuis zijn opgenomen. De rest van de geïnfecteerden verblijft in thuisisolatie. Een van de besmette personen was op doorreis maar wordt nu in Nederland opgevangen.

Een groot deel van de nieuwe patiënten is onlangs in het noorden van Italië geweest. Daar is het COVID-19-virus wijdverspreid, waardoor er een grotere kans op besmetting is. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom dinsdag het reisadvies voor Noord-Italië aanscherpt tot alleen noodzakelijke reizen.

De GGD brengt in kaart met wie de vijftien patiënten onlangs contact hebben gehad. De personen die in thuisisolatie verblijven, worden gemonitord en moeten twee keer per dag de temperatuur opnemen en doorgeven aan de GGD.

Opnieuw afdelingen van ziekenhuizen gesloten

Woensdag werd ook bekend dat de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van beide locaties van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam zijn gesloten. Uit een eerste test blijkt dat een medewerker van het ziekenhuis vermoedelijk besmet is geraakt met het coronavirus, zo meldt de raad van bestuur van het ziekenhuis in een mail die is ingezien door nieuwspartner AT5.

De intensive care van zowel het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam als het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ging eerder dicht nadat bij een patiënt het coronavirus was geconstateerd. De afdeling in het Rotterdam ziekenhuis is dinsdagavond weer opengegaan, die in Gorinchem volgt donderdag.

