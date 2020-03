Het olympisch kwalificatietoernooi van het 3x3-basketbal is woensdag uitgesteld vanwege het coronavirus. Het evenement, waaraan zowel de Nederlandse vrouwen- als mannenploeg meedoet, stond tussen 18 en 22 maart in India gepland.

De internationale basketbalbond FIBA heeft nog geen nieuwe datum gevonden voor het kwalificatietoernooi. De bond werkt nauw samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om een oplossing te vinden.

Het olympisch kwalificatietoernooi zal in ieder geval afgewerkt moeten worden voor eind april, want tussen 24 en 26 april staat in het Hongaarse Boedapest het laatste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio op het programma.

Zowel de Nederlandse vrouwen als mannen doen mee aan het kwalificatietoernooi in Bangalore. De vrouwen zitten in de groepsfase bij Estland, Wit-Rusland, Hongarije en Sri Lanka, terwijl de mannen het opnemen tegen Letland, Kroatië, Canada en gastland India.

3x3-basketbal - waar teams uit drie spelers bestaan en het veld maar één basket heeft - debuteert komende zomer op de Olympische Spelen.

