Wielerartsen van meerdere WorldTour-ploegen hebben de internationale wielerbond UCI woensdag in een open brief gevraagd om het afgelasten van Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. De dokters vinden het onverstandig om de koersen in Italië deze maand door te laten gaan vanwege het coronavirus.

"Andere sporten annuleren massaal evenementen. Er is geen reden voor de organisatie om renners in gevaarlijke situaties te brengen. Afgelasten is de meest verantwoordelijk ingreep. Dat geldt voor de renners, maar ook voor de algemene gezondheid", staat in de brief.

Artsen van onder meer Jumbo-Visma, Team Sunweb, Movistar, EF Pro Cycling, CCC Team en Lotto Soudal richten zich in de brief ook op de mogelijke gevolgen als de koersen worden verreden.

"Bij een valpartij moeten renners waarschijnlijk naar een ziekenhuis buiten Italië moeten worden gebracht. Italiaanse ziekenhuizen zitten namelijk in het midden van een uitbraakperiode en de werkdruk is er erg hoog. De organisatie heeft hiervoor nog geen plan gecommuniceerd."

"Daarnaast is het voorjaar ook de periode waarin renners kunnen kampen met koorts of ademhalingsproblemen. Wat zal er gebeuren als een renner die symptomen krijgt tijdens een van de komende koersen? Worden ze in quarantaine gebracht? Wordt de hele ploeg in quarantaine gebracht?"

EF Pro Cycling wil niet in actie komen tijdens de Italiaanse koersen. (Foto: Getty Images)

EF vraagt UCI toestemming om niet te rijden

EF Pro Cycling diende eerder bij de UCI al een verzoek in om Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo niet te hoeven rijden. De Amerikaanse WorldTour-ploeg ziet het niet zitten om af te reizen naar Italië.

WorldTour-ploegen zijn verplicht om deel te nemen aan WorldTour-koersen, zoals Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. EF Pro Cycling hoopt echter zonder straf weg te kunnen blijven uit Italië.

"Dit heeft niets met paniek te maken. Dit gaat om het helpen van de lokale autoriteiten en het afremmen van de verspreiding. We nemen juist onze verantwoordelijkheid", zegt Jonathan Vaughters, manager van EF Pro Cycling, op Twitter.

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo staan gepland op respectievelijk 7 maart, 11 tot en met 17 maart en 21 maart. Voorlopig gaan de koersen dus door, maar koersorganisator RCS Sport houdt wel een slag om de arm.

