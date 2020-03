De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van beide locaties van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn gesloten. Uit een eerste test blijkt dat een medewerker van het ziekenhuis vermoedelijk besmet is geraakt met het coronavirus, zo meldt de raad van bestuur van het ziekenhuis in een mail die is ingezien door nieuwspartner AT5. Later op woensdag volgt nog een tweede test ter bevestiging.

De medewerker is werkzaam op de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en is na een vakantie in Noord-Italië nog vier dagen aan het werk geweest, zowel op locatie Oost als West. Die afdelingen zijn uit voorzorg gesloten en worden grondig gereinigd. Andere delen van de twee ziekenhuislocaties blijven wel gewoon open.

Patiënten die contact hebben gehad met de medewerker krijgen bericht van het ziekenhuis. Afspraken op de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie gaan voorlopig niet door.

Er wordt nu hard gewerkt aan een contactonderzoek onder collega's en patiënten. Collega's die contact hebben gehad met de medewerker worden verzocht om eventuele ziektesymptomen thuis af te wachten.

Nadat Noord-Italië als risicogebied bestempeld werd, besloot het ziekenhuis medewerkers die in het gebied geweest zijn een test aan te bieden. Uit die test bleek dat een medewerker besmet was geraakt met het coronavirus. De medewerker zit nu in thuisisolatie.

Tussen 12.00 uur en 12.45 uur zijn er informatiebijkomsten in beide OLVG-locaties.