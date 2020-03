De renners en staf van wielerploeg Cofidis mogen hun hotel in de Verenigde Arabische Emiraten in ieder geval niet voor 14 maart verlaten. De Franse formatie wordt nog altijd in quarantaine gehouden vanwege het COVID-19-virus.

Onlangs werden de laatste twee ritten van de WorldTour-koers geschrapt, nadat bij twee personen het coronavirus was vastgesteld. Dat aantal liep dinsdag op naar acht. Het is (nog) niet bekend of het om renners gaat.

"Hoewel 14 maart nog ver weg is, voelt het op de een of andere manier als een opluchting. Het feit dat we tot nu toe geen idee hadden hoe lang we hier nog zouden zitten, maakte het zwaar", schrijft Cofidis-voorzitter Thierry Vittu op Facebook.

"Nu weten we waar we aan toe zijn. Zelfs als we tot die tijd onze kamer niet af mogen, zal iedereen een manier vinden om bezig te blijven en afleiding te vinden. We zullen solidair blijven met elkaar."

Zeer waarschijnlijk geldt de deadline van 14 maart ook voor Groupama-FDJ en Gazprom-RusVelo, de ploegen die samen met Cofidis in hetzelfde hotel in quarantaine worden gehouden.

Ramon Sinkeldam is een van de Groupama-FDJ-renners die het hotel in Abu Dhabi niet mogen verlaten.

Vittu liet dinsdag weten bezorgd te zijn

Cofidis-voorzitter Vittu sprak dinsdag nog zijn zorgen uit over de situatie in Abu Dhabi. "We worden behandeld als pestslachtoffers. Onze kamers zijn niet meer schoongemaakt sinds we hier arriveerden. Sommigen kunnen goed met de situatie omgaan, voor anderen is het lastiger", zei hij onder meer.

Overigens meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport woensdag dat niet bij acht, maar bij twaalf personen het coronavirus is vastgesteld en dat vier van hen - twee Russen, een Italiaan en een Colombiaan - renners zouden zijn. Dat is dus echter nog niet bevestigd.