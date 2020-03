Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag het reisadvies naar Noord-Italië per direct aangescherpt. Op verzoek van het RIVM worden alle niet-noodzakelijke reizen naar deze regio afgeraden om verdere besmettingen in Nederland te voorkomen.

Het reisadvies geldt voor de regio’s Aosta-vallei, Piemont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurie.

In de meeste gebieden in Noord-Italië heeft de lokale overheid al maatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende musea al gesloten en zijn in sommige regio's grote publieke evenementen afgelast. Ook zijn openbare instellingen zoals scholen en universiteiten al tijdelijk gesloten.

In Italië zijn in totaal 2.263 mensen besmet met het coronavirus. 79 mensen overleden aan de gevolgen van het virus en 160 patiënten zijn genezen verklaard.

Een aantal Nederlanders is recentelijk op vakantie in Lombardije besmet geraakt met het COVID-19-virus. Het virus is vorige week donderdag voor het eerst in Nederland vastgesteld. Inmiddels is het aantal besmettingen in het land gestegen naar 23.

