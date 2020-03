De wedstrijden Valencia-Atalanta, Getafe-Internazionale en Sevilla-AS Roma in de Champions League en de Europa League moeten vanwege het coronavirus achter gesloten deuren worden afgewerkt.

In Europa is (Noord-)Italië het hardst getroffen door het coronavirus. Daarom wil de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa geen risico nemen en volgende week dus geen publiek toelaten bij alle Europese thuisduels van Spaanse clubs tegen een Italiaanse tegenstander.

Momenteel zijn 2.502 mensen in Italië besmet met het coronavirus, van wie de meesten in de regio Lombardije zijn. In het land zijn 79 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Dat is het hoogste aantal doden na China (2.945), waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst werd geconstateerd.

Het coronavirus leidde al tot chaos in de Serie A. In de Italiaanse competitie werden al meerdere duels uitgesteld, waaronder de topper tussen Juventus en Internazionale. De clubs en de voorzitter van de Serie A steggelen met elkaar over wanneer alles moet worden ingehaald.

Valencia en Atalanta spelen volgende dinsdag in Estadio Mestalla de return in de achtste finales van de Champions League. De Italianen verdedigen daarin een voorsprong van 4-1, die twee weken geleden in San Siro werd gepakt mede dankzij twee goals van Hans Hateboer.

Getafe-Internazionale en Sevilla-AS Roma staan voor volgende week donderdag op het programma. Het gaat in beide gevallen om heenwedstrijden in de achtste finales van de Europa League. Getafe was in de vorige ronde in een veelbesproken tweeluik nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax.