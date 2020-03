Chinese sociale media censureerden berichten waarin kritiek werd geuit op de manier waarop de Chinese overheid omgaat met de verspreiding van het COVID-19-virus, blijkt dinsdag uit onderzoek van Citizen Lab, een afdeling van de University of Toronto voor onderzoek naar technologie en mensenrechten.

Uit het onderzoek van Citizen Lab blijkt dat de Chinese chatapp WeChat en de videostreamingapp YY tussen december en februari een aantal aan het virus gerelateerde zoektermen blokkeerden. Het ging onder meer om termen die betrekking hebben op de volksgezondheid en lokale wetgeving, zoals 'reisverbod' en 'overdracht van mens op mens'.

Ook termen die met het overlijden van arts Li Wenliang in februari te maken hebben, werden gecensureerd. Wenliang waarschuwde in een vroeg stadium voor het COVID-19-virus en overleed zelf aan de gevolgen van het coronavirus. Na zijn dood werden trefwoorden met betrekking tot zijn overlijden gecensureerd, schrijven de onderzoekers. Het ging onder andere om combinaties van de woorden 'virus', 'Li Wenliang', 'centrale overheid' en 'epidemie'.

Citizen Lab zegt dat de bevindingen suggereren dat bedrijven in een vroeg stadium "officiële richtlijnen opgelegd hebben gekregen" voor het beheren van berichtgeving over het virus.

Chinese socialemediabedrijven zijn onderworpen aan strikte wetten. Daarin is vastgelegd dat de bedrijven content die de "sociale stabiliteit ondermijnt" moeten censureren. Ook kritiek op de centrale overheid moet worden geweerd.

Zo werden journalistieke websites in juni 2019 dagenlang geblokkeerd en werd in november een TikTok-video verwijderd. Een Amerikaanse tiener uitte in die video kritiek op de behandeling van moslims door de Chinese overheid. De blokkade van de video werd later weer opgeheven.

WeChat, YY en de Cyberspace-administratie van China, die toezicht houdt op de wetten rond online content, wilden dinsdag niet reageren op vragen van persbureau Reuters.