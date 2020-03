De desinfecterende handgel vliegt momenteel de schappen uit en wordt online tegen hoge prijzen aangeboden. Maar hoe zinvol is het eigenlijk om een gel te gebruiken om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Het RIVM tipt alcoholhoudende handgel als alternatief voor handen wassen wanneer er geen water of zeep in de buurt is, en ook om handen te ontsmetten die niet heel vuil zijn.

Marcel Zwietering, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University & Research, is sceptisch over de handgels. "Om een eerste misverstand uit de wereld te helpen: een antibacteriële handgel helpt niet tegen het coronavirus. Want virussen hebben niks met bacteriën te maken. Zo'n gel helpt om bacteriën te doden, maar zegt niks over het doden van virussen."

Op Marktplaats 500 milliliter bacteriedodende handgel kopen voor bijna 30 euro, heeft dus niet zoveel zin.

Naast antibacteriële gels heb je ook desinfecterende, antimicrobiële en hygiënische handgels. Ook hier is Zwietering sceptisch over. "Waar hebben de fabrikanten de handgel op getest? Misschien op een paar bacteriën en op een virus. Je weet het niet. En bij een nieuw virus, zoals het COVID-19-virus, is het al helemaal niet duidelijk of de gel echt helpt."

'Handen wassen is het allerbeste'

Daarnaast heeft handgel geen effect als je voor het gebruik ervan niet je handen wast. "Op je handen zit vuil en vet", zegt Zwietering. "Als je dat er niet eerst af wast met water en zeep, grijpen de desinfecterende stoffen dát vuil en vet aan. De werkzaamheid van de gel is dan veel minder."

Je handen wassen met water en zeep is het allerbeste dat je kunt doen, zegt Zwietering. "Dat is vaak wel in de buurt te vinden. Als je in de trein of bus zit, was je gewoon je handen als je weer thuis of op je werk komt. Probeer in de tussentijd niet met je handen in je mond, neus of ogen te zitten."

“Het is redelijk lastig om het coronavirus via je handen op te lopen.” Marcel Zwietering, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie

Het is überhaupt lastig om het coronavirus via je handen op te lopen, vervolgt Zwietering. "Het wordt vooral via hoest- en niesdruppels verspreid. Deze virussen verspreiden zich voor zover we nu weten voornamelijk via de druppeltjes die je inademt en niet zo snel via handen. Maar goed handen wassen wordt wel aangeraden, want dat is voldoende om eventuele virussen te verwijderen."

Goed handen wassen is voldoende om virussen te verwijderen. (Foto: 123RF)

Alcohol vooral handig bij ontsmetten van tafel

In een artikel van MedicalFacts wordt gesproken over een zelfgemaakte handgel met 96 procent alcohol. Hoeveel alcohol in een handgel uit de winkel zit, is niet altijd duidelijk. "Alcohol is zeker een goede ontsmetter", zegt Zwietering. "Maar het is vooral handig om schone oppervlakken, zoals een tafel, mee te ontsmetten. De textuur van je handen maakt dit lastiger."

En dan nog weet je niet of de alcohol de eventuele coronaorganismen op je handen wel doodt. "We weten nog niet hoe het virus reageert. Wat we wel weten, is dat goed je handen wassen met water en zeep over het algemeen de effectiefste methode is."

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.