Huisartsen hebben het sinds enkele dagen uitzonderlijk druk met het behandelen van telefoontjes van mensen die ongerust zijn over het coronavirus, zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dinsdag in gesprek met NU.nl.

De LHV maakt zich zorgen over deze plotselinge ontwikkeling. "De telefoontjes zorgen nu al voor een verhoogde druk bij huisartsen", zegt een woordvoerder van de LHV. "Hoe gaat dit zich de komende dagen ontwikkelen?"

Volgens de woordvoerder hebben mensen vooral vragen over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM. Mensen die gebieden waar het coronavirus heerst hebben bezocht, moeten volgens deze richtlijnen een dag thuisblijven. Ook willen velen met de huisarts overleggen, omdat zij zich zorgen maken over de uitbraak van het COVID-19-virus.

Volgens de LHV is het niet de bedoeling dat huisartsen deze taak op zich nemen. De vereniging ziet het liefst dat mensen met vragen over het coronavirus eerst het noodnummer van het RIVM bellen of Thuisarts.nl raadplegen. "Daarna komt pas de huisarts en eventueel de GGD in beeld", aldus de woordvoerder.

'Patiënten met én zonder het virus komen in gevaar'

Maandag stuurden huisartsen al een open brief aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Daarin uitten zij hun zorgen over de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels hebben bijna drieduizend huisartsen de noodkreet ondertekend, laat een woordvoerder dinsdag aan NU.nl weten.

De huisartsen vrezen onder meer dat de uitbraak van het coronavirus een te grote druk op de gezondheidszorg legt. Ze zijn bang dat - doordat huisartsen overbelast raken - de zorg voor patiënten met én zonder het virus in gevaar komt. Ook zouden huisartsen onvoldoende beschermende middelen zoals mondkapjes tot hun beschikking hebben.

