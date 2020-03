FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft dinsdag bij het congres van de UEFA in Amsterdam opgeroepen om niet in paniek te raken door het COVID-19-virus. De wereldwijde uitbraak zorgt ook in het voetbal voor de nodige problemen.

In Italië werden al meerdere competitieduels afgelast en de Zwitserse competitie is zelfs tot eind maart stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De clubs in Zwitserland gingen er namelijk niet mee akkoord om de wedstrijden achter gesloten deuren te spelen.

"Sommigen van jullie moeten belangrijke knopen doorhakken in deze periode en elke competitieorganisator mag een eigen besluit nemen. Daarbij is het belangrijk om de autoriteiten te volgen, maar vooral ook om niet in paniek te raken", zei Infantino tegen de leden van de UEFA.

"Sommige mensen zeggen tegen me dat voetbal als middel tegen het coronavirus werkt. Zo ver wil ik niet gaan, maar voetbal werkt soms wel als tegengif tegen andere ziektes, zoals discriminatie en racisme. Het is een gevecht waar we allemaal deel van uitmaken."

Het congres van de UEFA in de Beurs van Berlage in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

UEFA richt werkgroep op

De UEFA kondigde tijdens het congres aan een werkgroep op te richten, die gaat dienen als aanspreekpunt voor de Europese competities. De werkgroep zal zich ook gaan richten op het aanpakken van de problemen die het coronavirus in het voetbal met zich meebrengt.

Dominique Blanc, de voorzitter van de Zwitserse voetbalbond, hoopt dat de UEFA voor financiële compensatie kan zorgen en de ruimte biedt om de uitgestelde wedstrijden in te halen op Europese avonden. "We zitten in een situatie die het hele profvoetbal op zijn grondvesten kan laten schudden."

Het UEFA-congres wordt voorafgaand aan de loting voor de Nations League gehouden. Die loting begint dinsdagavond om 18.00 uur in de Beurs van Berlage in Amsterdam.