Het Taiwanese bedrijf Foxconn, dat onder meer iPhones in elkaar zet en onderdelen aan smartphonefabrikanten als Apple en Huawei levert, verwacht eind maart in China weer op volle kracht te kunnen werken.

Het bedrijf produceert sinds de uitbraak van het coronavirus fors minder, doordat een groot deel van de Foxconn-medewerkers vanwege de uitbraak niet op hun werk kon verschijnen.

De vertraging in de Foxconn-fabriek leidt er onder meer toe dat Apple minder iPhones verwacht te verkopen in het eerste kwartaal. Hierdoor moest Apple de verwachte resultaten naar beneden bijstellen.

De optimisme van Foxconn heeft mogelijk te maken met de positieve berichten uit China, waar het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen dagen is afgenomen. Maandag kwamen er 'slechts' 125 nieuwe patiënten bij, het laagste aantal nieuwe besmettingsgevallen sinds de telling in januari begon.