Het besluit om in Nederland evenementen en concerten af te gelasten vanwege het coronavirus ligt vooralsnog bij de lokale GGD-diensten. Dat laat het RIVM dinsdag weten na vragen van NU.nl. Het is niet te voorspellen of op een later moment de richtlijnen voor het cancellen van grote evenementen, zoals het Eurovisie Songfestival, landelijk voorgeschreven gaan worden.

"We kunnen alleen uitgaan van de feiten die we nu kennen", stelt woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM. "Op dit moment gelden alleen de inmiddels bekende algemene richtlijnen: was je handen, gebruik papieren zakdoekjes, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog."

Het besluit of een evenement of concert wel of niet afgelast zou moeten worden vanwege mogelijke risico's rond het virus, ligt op dit moment bij de lokale GGD. "Daar werken mensen die goed kunnen inschatten of een bepaalde lokale situatie zo'n besluit zou rechtvaardigen of dat er andere maatregelen moeten worden genomen", legt Wychgel uit.

Dat protocol is overigens standaard, voegt hij daar aan toe. "Het geldt bijvoorbeeld ook in het geval van extreme hitte. Dan kan ook lokaal worden besloten dat een evenement niet doorgaat, of dat er bijvoorbeeld extra watertappunten moeten worden bijgeplaatst.

'De situatie kan ieder moment veranderen'

Die situatie kan overigens ieder moment veranderen, voegt de expert daar aan toe. "Het hangt van heel veel factoren af die we niet van tevoren kunnen voorspellen. Hoeveel besmettingen zijn er? Wat is het verspreidingsbeeld, komen veel patiënten uit één specifiek gebied? Maar de in Nederland bekende besmettingen op dit moment zijn individuele gevallen."

Het is goed mogelijk dat er in de nabije toekomst een punt komt dat het ministerie van Volksgezondheid de regie overneemt en op landelijk niveau een advies afgeeft om evenementen af te gelasten. "Maar er is geen standaard antwoord te geven op de vraag wat er bijvoorbeeld zou moeten gebeuren waardoor het Eurovisie Songfestival of de Formule 1-race in Zandvoort in gevaar komt", beklemtoont RIVM-expert Wychgel.

Viroloog: Songfestival wel in gevaar door corona

De bekende viroloog Ab Osterhaus waarschuwde hier overigens vorige week wel voor in het AD, maar het RIVM wil met klem niet op de zaken vooruitlopen: "We bekijken de situatie zoals die op dit moment is. We gaan niet koffiedik kijken; in die landelijke waarschuwingsfase zitten we nog lang niet."

Er zijn in Nederland de afgelopen dagen wel concerten afgelast. Maar voor zover bekend ging dit allemaal om optredens waarbij de artiest niet naar Europa wilde komen vanwege het coronavirus en kwam dit niet door ingrijpen van de lokale GGD. Het ging bijvoorbeeld om de Canadese band Wolf Parade, die afzag van een optreden in Utrecht, en de Italiaanse zanger Alberto Napolitano, die niet naar Hellevoetsluis kwam.

