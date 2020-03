Japan ziet een mogelijkheid om de Olympische Spelen uit te stellen naar het eind van het jaar, als het wegens de uitbraak van het coronavirus onverantwoord is het evenement in de geplande periode door te laten gaan. Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft er nog alle vertrouwen in dat de Spelen in de zomer doorgaan.

"In het contract staat dat de Olympische Spelen in het kalenderjaar 2020 gehouden moeten worden", zei de Japanse minister Seiko Hashimoto dinsdag in het parlement. "Dat kan worden geïnterpreteerd als een mogelijkheid tot uitstel."

De Olympische Spelen in Tokio staan gepland voor 24 juli tot en met 9 augustus. "We doen er alles aan om de Olympische Spelen door te laten zoals gepland", benadrukte Hashimoto, die zelf als schaatsster en wielrenster deelnam aan zowel de Zomer- als Winterspelen.

Uitstel van de Olympische Spelen zou een kostbare aangelegenheid zijn voor het gastland. Het budget bedraagt circa 11 miljard euro.

IOC-voorzitter Bach rekent op succesvolle Spelen

De mogelijke invloed van het coronavirus op de Olympische Spelen staat dan ook hoog op de agenda bij het IOC-congres, dat dinsdag wordt gehouden in het Zwitserse Lausanne.

Voorzitter Thomas Bach zei eerder al er vertrouwen in te hebben dat het evenement gewoon van 24 juli tot en met 9 augustus in Tokio gehouden kan worden en het IOC bevestigde dat dinsdagmiddag nog maar eens in een officiële verklaring.

"Het IOC blijft zich volledig inzetten om van de Olympische Spelen komende zomer een succes te maken. We zullen ondertussen het advies van wereldgezondheidsorganisatie WHO blijven volgen, maar we moedigen atleten ook aan om zich te blijven voorbereiden op deelname aan de Spelen."

Voor zover bekend zijn er in Japan zes mensen aan het coronavirus overleden. Het land telt momenteel ruim tweehonderd actieve besmettingen.