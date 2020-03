In een poging de uitbraak van het coronavirus in te dammen, ligt het openbare leven in China vrijwel volledig stil. Dat geldt ook voor veel grote fabrieken. En dat heeft meetbare gevolgen voor het milieu: de CO2-uitstoot ligt ruim een kwart lager en een smog van stikstofverbindingen die over de grote steden hangt, is vrijwel volledig verdwenen. Dat tonen satellietbeelden aan.

In de strijd tegen het verspreidende COVID-19-virus kiest China een verdergaande benadering dan veel westerse landen, waarbij diverse gradaties van quarantaine worden toegepast van het niveau van appartementencomplexen tot miljoenensteden.

Als het doel is de uitbraak daadwerkelijk te stoppen, lijkt daar goede reden voor te zijn. Onderzoekers van het Amerikaanse Los Alamos National Laboratory hebben berekend dat de oorspronkelijke uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan sneller is gegaan dat gedacht.



Op basis van wiskundige reconstructie concluderen zij dat elke zieke gemiddeld 4,7 tot 6,6 anderen heeft besmet - in plaats van de eerder aangenomen 2,2 tot 2,7 nieuwe besmettingen. Door die hogere overdracht verdubbelde de uitbraak elke 2,4 dagen. Zou dat tempo doorzetten, dan raken binnen enkele maanden tientallen miljoenen mensen besmet.

“In totaal hebben 780 miljoen Chinezen reisbeperkingen gekregen, waarmee grofweg tien procent van de menselijke bevolking in een vorm van quarantaine is geplaatst.”

Strenge controlemaatregelen voor 10 procent wereldbevolking

Deze onderzoekers leiden hieruit af dat het virus besmettelijker is dan aanvankelijk gedacht. Quarantaine van zieken met contactonderzoek noemen ze mogelijk onvoldoende om de groei te stoppen. In aanvulling daarop zouden strenge controlemaatregelen nodig zijn.

Zulke controlemaatregelen worden in China doorgevoerd. In totaal hebben 780 miljoen Chinezen reisbeperkingen gekregen, waarmee grofweg 10 procent van de menselijke bevolking in een vorm van quarantaine is geplaatst. De rigoureuze aanpak lijkt succesvol. Terwijl het aantal besmettingen elders blijft groeien, is China het enige land waar besmettingen daadwerkelijk afnemen. Dat kan alleen als elke zieke gemiddeld minder dan één nieuw persoon besmet.

Het beleid richt zich dan ook niet alleen op de zieken, maar óók op mensen die potentieel besmet kunnen raken. Zo mogen mensen in veel steden slechts sporadisch hun woningen verlaten voor boodschappen en gaan ook veel mensen niet naar hun werk, omdat bedrijven uit voorzorg zijn gesloten.

“Steden als Hongkong, Sjanghai en Peking lagen op 20 januari nog onder een dikke laag smog. Een maand later heeft praktisch heel China schone lucht.”

Strijd tegen coronavirus is vanuit ruimte waarneembaar

De opgetelde schaal van de maatregelen is vanuit de ruimte waarneembaar. Steden als Hongkong, Sjanghai en Peking lagen op 20 januari nog onder een dikke laag smog, zo tonen satellieten die stikstofdioxide en ozonvervuiling meten. Een maand later heeft praktisch heel China schone lucht - voor veel miljoenensteden een uitzonderlijke situatie.

NASA zegt in deze tijd van het jaar vaker een dip in de luchtvervuiling te zien, die samenvalt met de viering van het Chinese nieuwjaar. Maar niet zo extreem als nu. Volgens NASA begon de lucht aanvankelijk te klaren rond de stad Wuhan en verspreidde het zich naar andere grote Chinese steden. De daling wordt bevestigd door satellieten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De maatregelen leiden ook tot een forse daling in de Chinese CO2-uitstoot, die ruim een kwart lager ligt dan normaal gesproken tijdens het Chinese nieuwjaar.



Emissie-expert Detlef van Vuuren zei eerder tegen NU.nl dat de uitbraak van het coronavirus in 2020 kan leiden tot een daling van de wereldwijde CO2-uitstoot. De enige keer dat dit gebeurde, was tijdens de economische crisis van 2009.