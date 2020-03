Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opgelopen van 18 naar 24, maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag bekend.

De besmette personen zitten allemaal in thuisisolatie. De GGD brengt in kaart met wie zij onlangs contact hebben gehad. De geïnfecteerden worden vervolgens gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en doorgeven aan de GGD.

Maandag steeg het aantal besmettingen met het COVID-19-virus van tien naar achttien. Bij bijna al deze nieuwe besmettingen ging het om personen die onlangs in Noord-Italië zijn geweest of het virus hebben gekregen van een gezinslid dat daar is geweest.

