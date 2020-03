De renners van wielerploeg Cofidis zitten bijna een week na het staken van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten nog altijd vast in het hotel. Volgens voorzitter Thierry Vittu begint de situatie steeds nijpender te worden.

Afgelopen donderdag werden de laatste twee etappes van de WorldTour-koers geschrapt omdat bij twee personen in de koers het coronavirus was vastgesteld. De meeste ploegen mochten na het afleggen van tests binnen een paar dagen naar huis, maar dat geldt niet voor de Franse formatie.

"Ik denk dat deze situatie niet normaal is", luidt voorzitter Vittu op de website van zijn ploeg de noodklok. "We worden tegen onze wil in vastgehouden en niemand weet hoelang dat nog gaat duren. Het is goed als de media onze situatie belichten, zodat er druk uitgeoefend kan worden."

De Franse WorldTour-ploeg heeft te horen gekregen dat er nog wordt gewacht op enkele testresultaten. De tot nu toe uitgevoerde onderzoeken waren allemaal negatief.

'Personeel rent weg als ze ons zien'

Volgens Vittu is de gastvrijheid bij het angstige personeel ver te zoeken. "Onze maaltijden worden voor onze deur gezet. En als je iemand tegenkomt op de gang van het hotel, slaat hij meteen op de vlucht."

"We worden behandeld als pestslachtoffers. Onze kamers zijn niet meer schoongemaakt sinds we hier arriveerden. Sommigen kunnen goed met de situatie omgaan, voor anderen is het lastiger."

Ook Jumbo-Visma moest na het stopzetten van de koers enkele dagen in quarantaine blijven. Zondagochtend mochten de renners en het personeel van de Nederlandse ploeg het land verlaten.