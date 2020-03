De Amerikaanse basketbalbond heeft een memo met richtlijnen naar alle teams gestuurd om verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Spelers in de NBA wordt afgeraden om toeschouwers high-fives te geven en handtekeningen uit te delen.

In de Verenigde Staten zijn op dit moment 88 mensen besmet, terwijl er al vier mensen zijn overleden aan het coronavirus. De NBA stuurde daarom onlangs een memo naar de teams met tien aanbevelingen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Spelers krijgen het advies om bijvoorbeeld geen pen meer van vreemden te lenen om handtekeningen te zetten. Ook raadt de NBA dus aan om high-fives te voorkomen en in plaats daarvan een fan te begroeten met een vuist.

In de memo staat eveneens dat de NBA en de spelersvakbond de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden. Daarbij staan ze in contact met experts op het gebied van infectieziektes en het centrum voor ziektebestrijding.

Het coronavirus komt uit het Chinese Wuhan, maar is inmiddels wereldwijd uitgebroken. In Europa en Azië zijn al meerdere sportevenementen afgelast.