Een inwoner van de gemeente Haarlem is maandag positief getest op het coronavirus. De persoon heeft het virus opgelopen toen diegene een inmiddels andere bevestigde patiënt binnen Nederland bezocht, aldus gezondheidsautoriteiten.

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in de regio Kennemerland houdt het gezin van de patiënt in de gaten en doet contactonderzoek.

Mogelijk gaat het al om de twintigste patiënt binnen Nederland. Maandag steeg het aantal ziektegevallen sowieso van tien naar achttien, aldus het RIVM, en kwam er ook nieuws naar buiten dat een vijfjarig kind uit Alphen aan den Rijn het virus draagt.

Echter is niet duidelijk of hij al tot de acht nieuwe patiënten behoorde, of de negentiende patiënt in Nederland was.

Van drie eerdere patiënten is nog onduidelijk door wie of wat zij ziek zijn geworden. Het gaat om personen in Tilburg, Coevorden en Rotterdam. Eerdere besmettingen vonden plaats bij bewoners van onder meer Loon op Zand, Amsterdam, Delft, Helmond, Houten, Oss, Dalen, en Utrecht.