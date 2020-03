Er wordt "een volgende stap" gezet in de voorbereiding op een uitbraak van het coronavirus in Nederland, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag in een Kamerbrief. Zo moet bijvoorbeeld worden gezocht naar extra zorgpersoneel en alternatieve locaties om coronapatiënten te behandelen.

Zorgverleners die onder de directeur publieke gezondheid van de GGD vallen, treffen volgens Bruins voorbereidingen om op korte termijn de capaciteit van de zorg uit te breiden en zo goed mogelijk te benutten.

De minister noemt als voorbeeld extra personeel en de optimale inzet van personeel en middelen. Ook moet er gekeken worden naar alternatieve locaties voor de zorg van patiënten met het coronavirus, bijvoorbeeld verpleeghuizen.

Daarnaast gaan werkgroepen zich buigen over de behandelmogelijkheden bij COVID-19, die ziekte die door het coronavirus ontstaat, en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De vraag naar producten als mondkapjes en handschoenen neemt momenteel toe. Om te voorkomen dat er tekorten ontstaan bij zorgaanbieders, kijkt Bruins naar de mogelijkheid om via de Europese Unie een voorraad beschermingsmiddelen voor de zekerheid alvast in te kopen.

Capaciteit van de zorg komt onder druk bij uitbraak coronavirus

Deze maatregelen zijn als adviezen opgesteld tijdens een overleg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en worden door Bruins overgenomen. De deelnemers wijzen erop dat het de capaciteit van de zorg fors onder druk kan komen te staan bij een grote uitbraak van het coronavirus.

"Ik wil benadrukken dat alles erop is gericht verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen", schrijft de minister. "Zo zijn we voorbereid op verdergaande maatregelen indien die noodzakelijk zijn."