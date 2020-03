Ten minste 42 van de 45 Nederlanders die in Abu Dhabi in quarantaine zaten vanwege het coronavirus, zijn onderweg naar Nederland, bevestigt woordvoerder Ralf van Vegten namens NEP Group. Een deel is inmiddels al thuis.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Dertien Nederlanders zijn maandagochtend al gearriveerd op Schiphol. Momenteel vliegen 27 Nederlanders op lijnvluchten van Abu Dhabi naar Brussel, Parijs en Amsterdam. De reizigers moeten vliegen naar het land dat in hun paspoort staat.

De verwachting is dat ze dinsdagochtend rond 6.30 uur landen. Ook het vliegtuig van NEP Group waarmee wielerwedstrijden worden verslagen, is met twee piloten op weg naar Nederland.

Het mediabedrijf van Van Vegten was met 42 Nederlanders in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) actief om producties, zoals televisie-uitzendingen en hoogtepunten van races van de wielerronde in het land, te verzorgen.

Toen bij vier Italiaanse collega's van een wielerploeg een positieve test op het COVID-19-virus werd afgenomen, werden de Nederlanders gesommeerd om zich te melden in de hotels in Abu Dhabi. Daar zaten zij sinds donderdag in quarantaine.

In Nederland debriefing door de GGD

Bij thuiskomst moeten de Nederlanders zich voor een debriefing bij de GGD melden, zegt Van Vegten. "De testen die ze in Abu Dhabi hebben ondergaan, zijn ook hier geldig. Ze hoeven derhalve niet in quarantaine."

Er zaten 45 Nederlanders vast in Abu Dhabi. Van Vegten heeft geen zicht op de andere drie, maar hij zegt wel dat er geen positieve testen waren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon maandagavond nog niets bevestigen.

Zaterdagavond leek het er al even op dat de Nederlanders naar huis konden. "Onze werknemers zaten al in de bus toen het uiteindelijk toch niet doorging", aldus Van Vegten.

De eerste groep van dertien mensen werd zondag vrij makkelijk losgelaten door de Verenigde Arabische Emiraten, zegt Van Vegten. Bij de tweede groep werd moeilijk gedaan bij het vrijgeven van de papieren. De Nederlandse ambassadeur in Abu Dhabi heeft een helpende hand toegestoken om het proces te versnellen.