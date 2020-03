- Het aantal besmettingen in Nederland is donderdag in één dag meer dan verdubbeld: van 38 naar 82. 69 personen liepen het virus op in het buitenland of hadden contact met patiënten die al eerder bekend waren. Bij de rest is de bron van de besmetting nog niet bekend. De GGD doet hier onderzoek naar.

- Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) maakte de cijfers donderdagmiddag bekend tijdens een Kamerdebat over de aanpak van het virus. Er is volgens hem sprake van een "inhaalslag", omdat mensen bewuster zijn van het ziektebeeld en zich alsnog bij zorgverleners melden. Het gaat om "een stevige stijging" waar rekening mee is gehouden, aldus de bewindsman.

- In China zijn in de nacht van woensdag op donderdag 139 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er iets meer dan een dag eerder, toen 119 nieuwe besmettingen werden gemeld.

- Wereldwijd zijn bijna honderdduizend mensen besmet geraakt met het virus. Na China (ruim 80.000) en Zuid-Korea (ruim 6.000) zijn de meeste infecties gemeld in Italië (ruim 3.800) en Iran (ruim 3.500). In deze lijst met landen is Nederland gestegen naar plek 16.

- Als gevolg van het coronavirus gaan mondiaal meer dan 290 miljoen kinderen op dit moment niet naar school, meldt VN-organisatie UNESCO donderdagochtend. In dertien landen zijn scholen inmiddels gesloten om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te houden.