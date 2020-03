- Voor het eerst is in Nederland een persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard. Hij was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.



- Het aantal besmettingen in ons land is van 82 opgelopen tot 128. De meeste mensen zijn ziek geworden na een bezoek aan Noord-Italië of na contact met iemand die al besmet was.



- Van een deel van de Nederlandse patiënten is de bron van de besmettingen niet bekend. Het gaat voornamelijk om inwoners van Noord-Brabant. Daarom adviseert het RIVM Brabanders bij verkoudheid, hoesten of koorts sociaal contact te beperken.



- Negenhonderd leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat zijn met bussen onderweg naar huis. Als zij coronavirus gerelateerde klachten hadden, moesten ze achterblijven in Italië. De GGD meldt dat bij vertrek niemand klachten had.



- Wereldwijd zijn meer dan honderdduizend personen besmet met het virus. Het aantal besmettingen stijgt het hardst in Zuid-Korea. Met 309 nieuwe patiënten komt het totaal uit op 6.593. Zuid-Korea heeft de meeste besmettingen buiten China.

- Het coronavirus heeft vrijdag 49 levens geëist in Italië. Het totale dodental komt daarmee op 197. Het aantal besmettingen steeg in één dag van 3.858 naar 4.636. Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Nederlanders die naar Italië willen opnieuw aangescherpt.



- In China is het aantal besmettingen opnieuw licht gestegen. De autoriteiten melden 132 nieuwe patiënten, vier meer dan een dag eerder. In totaal zijn in China nu ruim 80.500 personen besmet met het virus.