- Nog twee patiënten zijn dit weekend in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waarmee het dodental sinds de uitbraak is opgelopen tot drie. Het aantal patiënten dat positief is getest op het coronavirus steeg met 77 naar 264, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag.



- Het RIVM onderzoekt van 47 patiënten nog de besmettingsoorzaak. Van 74 patiënten is bekend dat zij het virus hebben opgelopen via een reeds gediagnosticeerde coronaviruspatiënt. Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Veruit de meeste besmette personen zijn geconstateerd in Noord-Brabant.



- De Italiaanse overheid kondigde in de nacht van zaterdag op zondag aan de regio Lombardije en veertien provincies in andere regio's op slot te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ongeveer zestien miljoen mensen mogen de getroffen gebieden niet meer in- of uitreizen.



- Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor delen van Noord-Italië om die reden aangescherpt. Een deel van het land heeft nu kleurcode rood, dat betekent dat het reizen naar deze regio's helemaal wordt afgeraden.

- Ondanks de regeringsmaatregelen steeg het dodental als gevolg van het virus in Italië binnen een dag met 133 naar 366. Deze toename van 57 procent is verreweg de grootste dagelijkse stijging van het aantal doden sinds de virusuitbraak ongeveer twee weken geleden in Italië. Het aantal nieuwe besmettingen steeg met 25 procent van 5.883 gevallen op zaterdag naar 7.375 op zondag.



- Het aantal coronabesmettingen in Frankrijk is in één dag opgelopen naar 1.126. Bij onze zuiderburen liep het aantal ziektegevallen met 31 op naar precies tweehonderd. Het aantal besmettingen met het COVID-19-virus in het Verenigd Koninkrijk steeg van 209 naar 273. Duitsland heeft nu ruim duizend infecties. De Duitse minister van Volksgezondheid pleitte daarom zondag voor het afgelasten van alle publieke evenementen met meer dan duizend toeschouwers of deelnemers in zijn land.



- Tot slot maakte de organisatie van de Formule 1-race in Bahrein zondag bekend dat de Grand Prix op 22 maart achter gesloten deuren afgewerkt wordt. De organisatie wil geen risico nemen vanwege het COVID-19-virus.