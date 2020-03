Het belangrijkste nieuws van vandaag:

- Het aantal infecties met het coronavirus in Nederland is vandaag gestegen van tien naar (minstens) achttien. Dit betreft bijna allemaal mensen die onlangs in Noord-Italië waren of het virus hebben gekregen via een gezinslid dat daar is geweest. Het RIVM onderzoekt nog wat de bron van de overige besmettingen is. Niet van elke nieuwe patiënt is de woonplaats bekend, maar het gaat in elk geval om één persoon in Loon op Zand, één persoon in Helmond, één persoon in Houten, één persoon in Oss en een stel in Utrecht.

- In Alphen aan den Rijn is een vijfjarig kind positief getest op het virus, maakte de GGD Midden-Nederland bekend. Op dit moment is nog niet duidelijk of hij of zij tot de acht nieuwe gevallen die het RIVM al bekendmaakte behoort, of dat hier sprake zou zijn van een negentiende besmetting. Het kind was vorige week op vakantie in Noord-Italië.

- Van drie van de tien patiënten die afgelopen weekend al bekend waren, is nog steeds niet duidelijk door wie zij ziek zijn geworden. Het betreft patiënten in Tilburg, Coevorden en Rotterdam. Onderzoek naar de herkomst van deze gevallen is nog in volle gang.

- Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft maandag een tijdelijke opnamestop voor de intensivecareafdeling (ic) afgekondigd. Een patiënt op de ic testte bij een eerste test positief op het COVID-19-virus.

- Vooralsnog zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Zondag bleek een patiënt met het COVID-19-virus een week lang op de intensivecareafdeling in het ziekenhuis gelegen te hebben, zonder diagnose. Het ziekenhuis heeft een patiënten- en bezoekersstop ingelast en onderzoekt nog wie er allemaal in contact zijn geweest met deze patiënt.



- Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum is maandag en dinsdag dicht. Een medewerker zou besmet zijn met het coronavirus en Nike wil het gebouw grondig reinigen voor het weer opengaat.