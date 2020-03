In een containerwoning bij de brandweerkazerne in Hoofddorp verblijft een persoon die besmet is met het coronavirus. "Vanwege het virus kan deze persoon niet verder reizen", zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. "De GGD is op zoek naar een passende locatie waar hij kan verblijven tot hij weer verder kan reizen."



De containerwoningen zijn vorige week bij de brandweerkazerne geplaatst. Volgens de woordvoerder zijn de containers uit voorzorg neergezet voor mensen die mogelijk met het coronavirus zijn besmet, en die geen verblijf in Nederland hebben. "Die kunnen dan in de containerwoning terecht tot duidelijk is of ze wel of niet het COVID-19-virus hebben, en totdat er een andere locatie voor ze is gevonden."



Vermoedelijk is de persoon die in de containerwoning in Hoofddorp verblijft de patiënt die op doorreis was. Deze persoon woont in het buitenland en is volgens het RIVM op een opvanglocatie ondergebracht.