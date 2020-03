- Nederlandse huisartsen staan onder druk door de vele bezorgde telefoontjes over het coronavirus. De Landelijke Huisartsen Vereniging vraagt bezorgde mensen eerst het speciale coronanummer van het RIVM te bellen (0800 1351).

- Het RIVM meldde dinsdag zes nieuwe besmettingen in Nederland, waarmee het aantal gevallen eventjes op 24 kwam. Later daalde de teller naar 23, omdat het jongste kind uit een gezin in Diemen dit weekend positief testte, maar dinsdag bij twee extra tests een negatieve uitslag had. Het is nog onduidelijk hoe dit precies kan, maar het kind is in elk geval coronavrij. De moeder en vader van het gezin zijn nog wel besmet.

- Wereldwijd is het aantal bevestigde besmettingen met 1.848 gestegen naar ruim 90.911, verspreid over 77 landen. Minstens 3.123 zijn overleden. 80 procent van de nieuwe besmettingen werd gemeld door Zuid-Korea, Iran en Italië.

- Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte het reisadvies voor een groot deel van Noord-Italië aan naar kleurcode oranje: alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Vooral Italië maakte vandaag een forse sprong met 466 nieuwe gevallen. Ook kwamen in het afgelopen etmaal 27 mensen om.

- Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, verlaagde de rente dinsdag met 0,5 procentpunt. De stap moet de Amerikaanse economie een boost geven: vanwege het coronavirus gaat het wereldwijd slecht op de beurzen.

- Volgens de laatste cijfers lijkt het coronavirus momenteel minder besmettelijk dan het griepvirus, zegt de gezondheidsorganisatie WHO. Wel lijkt het dodelijker: volgens de allerlaatste data is wereldwijd tot nu toe 3,4 procent van alle bevestigde coronapatiënten omgekomen. Bij griep ligt dat percentage op 1. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus herhaalde zijn mantra van de afgelopen weken: het virus kan nog ingedamd worden.



- Het kabinet werkt aan noodscenario's voor het geval dat het aantal coronapatiënten zo groot wordt dat de ziekte niet meer in te dammen is, zei premier Mark Rutte vandaag na een speciaal ingelast crisisoverleg. "We proberen zo lang mogelijk in de indamfase te blijven, maar het kan zijn dat het groter wordt en daar moet je op voorbereid zijn."