De gemeente Seoel doet aangifte tegen een sekteleider en elf leden van een christelijke sekte omdat zij contactonderzoeken naar mogelijke coronapatiënten in het land zouden hebben gehinderd. In het land is sprake van een van de meest hevige uitbraken van het coronavirus wereldwijd, buiten China.

Beschuldigingen tegen de twaalf personen lopen uiteen van moord tot het verwonden van personen en het overtreden van de regelgeving rondom infectieziektes.

In Zuid-Korea zijn zeker 4.212 mensen besmet geraakt en overleden 23 personen aan de gevolgen van COVID-19. Het merendeel van de besmettingen werd gesignaleerd in de afgelopen week. Meer dan de helft van de patiënten zouden lid zijn van de Shincheonji-kerk, een christelijke sekte. Op testresultaten van sekteleider Lee Man Hee wordt nog gewacht.

Ook de zogeheten patient zero, waar alle besmettingen vandaan komen, zou uit de sekte afkomstig zijn. Een vrouw die symptomen toonde zou een test op het virus hebben geweigerd, waarna ze later alsnog positief werd getest op het coronavirus, aldus de BBC. In de tussentijd bezocht de 61-jarige vrouw meerdere religieuze bijeenkomsten.

Sekte wilde geen informatie over leden verstrekken

Lee Man Hee zou samen met elf anderen het contactonderzoek hebben gehinderd door geen informatie te willen geven over sekteleden die met haar contact gehad konden hebben. Daardoor zagen autoriteiten zich genoodzaakt om alle 230.000 leden afzonderlijk te ondervragen. Bijna negenduizend van hen gaven aan dat ze symptomen van het coronavirus bij zichzelf hebben opgemerkt.

In een reactie aan de BBC zegt senior-lid Kim Shin Chang dat de sekte "excuses aanbiedt voor de veroorzaakte zorgen". Volgens hem waren sekteleden om veiligheidsredenen bang om identiteiten te onthullen maar inmiddels zou alle noodzakelijke informatie, zoals locaties en namen, zijn overhandigd aan de autoriteiten.