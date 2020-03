Nu het coronavirus ook in Nederland is opgedoken, groeit de bezorgdheid. Daarom: welke middelen werken wel tegen de verspreiding van het COVID-19-virus en welke juist niet?

Het COVID-19-virus is donderdag officieel ook in Nederland geconstateerd. In de regio's Tilburg, Amsterdam, Coevorden, Delft en Rotterdam zijn in totaal tien mensen besmet.

Het coronavirus wordt van mens op mens overgedragen door hoesten en niezen, zo schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Hoe zieker iemand is, hoe meer virus de persoon kan verspreiden", zo luidt de uitleg.

Het virus kan zich in Nederland niet via voedsel of dieren verspreiden. Er wordt wel rekening gehouden met het scenario dat het virus in China door een dier is overgedragen op een mens.

De maatregelen die iedereen kan nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn hetzelfde als bij griep en verkoudheid, legt het RIVM uit.

Handen goed en regelmatig wassen: ja

Ziekteverwekkers kunnen makkelijk via de handen worden verspreid. Was je handen daarom regelmatig. "Doe dit als je handen vuil zijn geworden, als je eten hebt klaargemaakt, na een toiletbezoek of na een hoest of nies", aldus het RIVM.

Ook na het snuiten van de neus, buiten spelen, het verschonen van een kind, het aaien van dieren en een schoonmaaksessie wordt geadviseerd je handen te wassen.

Wie dit goed wil doen, maakt eerst de handen goed nat, om vervolgens met zeep de handen over elkaar te wrijven. De boven- en onderkant zijn nu met zeep bedekt. Zorg daarbij dat je vingertoppen goed zijn ingezeept.

Neem ook je polsen mee, en wrijf de zeep ook goed tussen je vingers. Hierna spoel je alle zeep weer af onder de kraan.

Zorg dat je je handen goed droogt, ook tussen de vingers. Dit hele ritueel moet zo'n twintig seconden duren, adviseert het Rode Kruis.

Handgel: ja, in bepaalde gevallen

Als je wil, kun je ook handalcohol of desinfecterende handgel gebruiken. Die zijn volgens het RIVM een goed alternatief voor het ontsmetten van je handen als die niet zichtbaar of niet voelbaar vervuild zijn. Bijvoorbeeld als je je neus gesnoten hebt en er geen water en zeep in de buurt zijn.

Niezen en hoesten in je elleboog: ja

Om te voorkomen dat je eventuele ziekteverwekkers via je handen verspreidt, is het daarnaast verstandig om in je elleboog te hoesten of niezen, adviseert het Rode Kruis. Zo zorg je ervoor dat er geen speeksel of ander materiaal uit je longen bij andere mensen terechtkomt.

Het is ook beter om papieren zakdoekjes te gebruiken en deze na gebruik meteen weg te gooien.

Preventief een mondkapje dragen: nee

Alleen hulpverleners die met geïnfecteerde mensen werken, moeten een mondkapje dragen. Zij staan immers dicht bij de patiënt. "Voor de gemiddelde, gezonde Nederlander is een mondkapje niet nodig", benadrukte het Rode Kruis in gesprek met de NOS.

Hulpverleners die een mondkapje willen gebruiken, moeten dit wel overigens op de juiste manier doen. Zo moet het mondkapje goed sluiten over de neus en de mond. Ook moeten ze regelmatig worden ververst.

De simpele en vaak papieren mondkapjes die op vele plekken worden verkocht, beschermen volgens het RIVM niet tegen het virus en zorgen voor schijnveiligheid. Deze kapjes zitten losjes op het gezicht en houden virusdeeltjes daardoor ook niet volledig buiten de deur.

Wil je toch per se een mondkapje dragen, pak deze in elk geval nooit vast aan de buitenkant. Als daar virusdeeltjes op zitten, dan pak jij deze met je vingers vast. Zo is de kans op besmetting juist groter, aldus het Rode Kruis.

Desinfectiespray: nee

Het sproeien van desinfectiemiddelen, zoals in bijvoorbeeld Zuid-Korea op straat gebeurt, helpt niet in het geval van een coronavirus. "Het virus kan niet lang in de lucht blijven hangen en kan ook niet overleven buiten het lichaam", aldus het RIVM.

Goede hygiëne: het allerbelangrijkst

Tot slot: de allerbeste manier om het virus buiten de deur - en je lijf - te houden, is een goede persoonlijke hygiëne. Kortom: het eerder genoemde handen wassen, hoesten of niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Speciale hulpmiddelen heb je daar niet voor nodig.

