Ten minste 42 van de 45 Nederlanders die in Abu Dhabi in quarantaine zitten vanwege het coronavirus zijn na een test vooralsnog gezond verklaard door de lokale autoriteiten, bevestigt woordvoerder Ralf van Vegten namens NEP Group aan NU.nl.

Het mediabedrijf van Van Vegten was met 42 Nederlanders in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) actief om producties, zoals televisie-uitzendingen en hoogtepunten van races van de wielerronde in het land, te verzorgen. Toen bij vier Italiaanse collega's van een wielerploeg een positieve test op het coronavirus werd afgenomen, werden de Nederlanders gesommeerd om zich te melden in de hotels in Abu Dhabi. Daar zitten zij sinds donderdag in quarantaine.

Van Vegten voert namens de medewerkers het woord, omdat zij een contract van de lokale autoriteiten hebben ondertekend, waarin zij geen informatie aan de media mogen verstrekken, of op sociale media mogen delen.

De werknemers van NEP Group zijn niet te spreken over de getroffen maatregelen door de hotels, aldus Van Vegten. De groep begrijpt dat ze worden gemonitord, maar heeft kritiek over de professionaliteit van de hulpverlening.

Zo is de groep gevraagd om de hotelkamer niet te verlaten, maar moet men wel de maaltijden ophalen bij de receptie, waar vervolgens groepen mensen dicht op elkaar staan terwijl zij wachten op hun eten. Het eten in het hotelrestaurant bleef ondanks de 'kamerquarantaine' ook een optie, aldus de woordvoerder.

Vertrek zaterdagavond op het laatste moment afgelast

Zaterdagavond leek het er even op dat de Nederlanders naar huis konden. "Onze werknemers zaten al in de bus, toen het uiteindelijk toch niet doorging", aldus Van Vegten, die vindt dat de Emiraten onvoldoende informatie verstrekken.

Uit de laatste vrijgegeven informatie van het ministerie van Volksgezondheid van de VAE blijkt dat nog op testresultaten van 162 hotelgasten wordt gewacht. De wielerploeg van Jumbo-Visma heeft het hotel in Abu Dhabi al wél mogen verlaten. Van Vegten hoopt dat zijn werknemers spoedig volgen, "maar dat moeten de lokale autoriteiten goedkeuren".

Het is onduidelijk wanneer de quarantaine wordt opgeheven. De 42 Nederlanders zijn voorlopig gezond verklaard, maar de incubatietijd waarin symptomen van het virus nog niet aantoonbaar zijn, is nog niet afgelopen. Het zou dus kunnen dat zij over een paar dagen alsnog besmet blijken.