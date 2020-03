Het RIVM is sinds zondag extra alert op het mogelijk aantreffen van het coronavirus in Nederland. In welke situatie(s) moet je aan de bel trekken als je vermoedt zelf geïnfecteerd te zijn geraakt?

Voorwaarde 1: je hebt (lichte of zwaardere) luchtwegklachten.

Zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Dat gaat meestal gepaard met koorts.

Het RIVM heeft deze voorwaarde zondag versoepeld. Voor die tijd moest er sowieso sprake zijn van koorts. Dat hoeft nu niet per se meer het geval te zijn, mits je óók aan minstens een van de twee onderstaande voorwaarden voldoet:

Voorwaarde 2a: je moet zelf in een van de gebieden zijn geweest waarin het coronavirus zich de afgelopen weken grootschalig verspreidde.



Deze gebieden zijn:

- China

- Zuid-Korea

- Iran

- Singapore

- Noord-Italië, om precies te zijn de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Eerder was er sprake van een kleiner Italiaans risicogebied. Sinds zondag staat heel Noord-Italië op het lijstje.

Óf voorwaarde 2b: je moet de afgelopen twee weken contact hebben gehad met iemand die besmet is geraakt met het virus

Voldoe je aan voorwaarde 1, en daarnaast óók aan voorwaarde 2a of 2b, bel dan je huisarts. Die bepaalt of je een test moet ondergaan. Ga in elk geval niet op eigen houtje naar de huisarts, want dan riskeer je andere patiënten te besmetten als je zelf het virus inderdaad blijkt te hebben. Heb je geen huisarts, bel dan de lokale GGD.