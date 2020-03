Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft zondag bekendgemaakt dat er weer enkele nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus zijn geconstateerd, waarmee het totale aantal besmettingen op tien komt. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft een opname- en bezoekersstop ingelast.

De nieuwe besmettingsgevallen zijn opgedoken in Gorinchem, Coevorden en Tilburg.

Drie nieuwe geïnfecteerden, plus eerdere besmetting nogmaals bevestigd

Het eerste nieuwe geval betreft een vrouw uit Gorinchem. Zij ligt momenteel in het Erasmus MC in Rotterdam. Bij een eerste test werd zaterdag infectie met het COVID-19-virus bij haar geconstateerd. Een tweede test bevestigde dat. Hoe zij geïnfecteerd is geraakt, is nog niet duidelijk.

Een man van middelbare leeftijd in Coevorden, die drie dagen lang carnaval heeft gevierd in Tilburg, is ook besmet gebleken. Het is nog niet duidelijk of hij de infectie daar heeft opgelopen, laat het RIVM weten. Dat wordt nader onderzocht.

De derde nieuwe patiënt is een vrouw uit Tilburg, die daar ook enige tijd carnaval vierde. Ook bij haar is nog niet duidelijk hoe zij het virus heeft opgelopen. Het RIVM doet onderzoek.

Het RIVM noemde tijdens de persconferentie verder ook een coronageval in Delft als een "vierde" nieuwe besmetting. Deze was echter zaterdag al bekend. De vrouw in kwestie bevindt zich in thuisisolatie en maakt het momenteel goed.

Beatrixziekenhuis heeft opname- en bezoekstop

Die stap om het Beatrixziekenhuis in Gorinchem af te schermen is genomen omdat de hierboven genoemde Rotterdamse patiënt, die zaterdag werd gediagnosticeerd in het Erasmus MC, van 21 tot 28 februari voor een ander gezondheidsprobleem op de intensivecareafdeling van dat streekhospitaal lag.

"Dit betekent dat het Beatrixziekenhuis in kaart moet gaan brengen wat precies de gevolgen zijn voor het ziekenhuis", zei Jaap van Dissel van het RIVM zondag op een persconferentie.

Het ziekenhuis heeft een opname- en bezoekersstop ingelast.

Heel Noord-Italië risicogebied

Het RIVM heeft inmiddels het 'risicogebied' vergroot: mensen die daar zijn geweest en klachten ontwikkelen, wordt gevraagd om thuis te blijven en contact op te nemen met de huisarts als de klachten verergeren.



Het gaat om heel Noord-Italië, namelijk de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. Voor mensen die in China, Zuid-Korea, Iran en Singapore zijn geweest, geldt hetzelfde.

Strengere regels voor huisgenoten van patiënten

Zondag bleek ook dat de regels voor huisgenoten van bevestigde coronaviruspatiënten strikter worden. Mensen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten en die risico hebben gelopen, moeten hun sociale contacten beperken.



Dat betekent dat deze mensen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen. Eerder was hier nog geen sprake van: toen moesten zij voornamelijk (indirect) contact met hun zieke huisgenoot binnenhuis zoveel mogelijk vermijden, de hygiëneregels in acht nemen en mochten zij geen bezoek ontvangen.